ФАНТАЗИЯ О БЕСКОНТРОЛЬНОМ ПРАНКЕРЕ

Захар ПрилепинПранкеры, конечно, жёстко развели наших «властителей дум». В диалогах с мнимыми украинскими чиновниками вся эта компания (Алексиевич — Быков (иноагент) — Улицкая, прочие) явила такой уровень русофобии, что даже не за себя, а за их сознание стало страшно.
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