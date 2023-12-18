ИЧС получили новые вездеходы для работы в Арктике

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) получило два вездехода «Бурлак», новая техника сконструирована российским заводом-изготовителем по соглашению с ведомством и с учетом требований спасателей.
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