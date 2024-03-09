Рейды ГИБДД на Март 2024 год 🚔 🚔«Нетрезвый водитель» — 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 и 31 марта; 🚔«Ремень безопасности» — 11, 18 и 25 марта.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Рейды ГИБДД на Март 2024 год 🚔 🚔«Нетрезвый водитель» — 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 и 31 марта; 🚔«Ремень безопасности» — 11, 18 и 25 марта.