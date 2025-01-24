Андрей Самсонов: «Будущее формируется именно в периоды кризисов»

«Конкурс социальных архитекторов — все-таки лучше, чем конкурс на «образ будущего» или «новую идеологию» для России», — считает научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО «Научно-исследовательский Институт проблем социального управления» Андрей Самсонов, рассуждая о том, на какие запросы общества отвечает формирование сообщества социальных архитекторов.