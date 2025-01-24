Нижегородская п...
ГлавнаяБлогВластьЧП
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нижегородская правда

209 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Лепаева
    Так держатьБолее двух тысяч ...
  • Maxim
    Kailas индийская мазь рекомендовано - дальнобойщиками..Проктолог Симонов...
  • Алекс Кузь
    15 рабочих мест. Остальные безработные, вероятно, пойдут по контракту на сво. С такой экономикой в 22 век.Старейший молокоз...

Андрей Самсонов: «Будущее формируется именно в периоды кризисов»

Андрей Самсонов: «Будущее формируется именно в периоды кризисов»

«Конкурс социальных архитекторов — все-таки лучше, чем конкурс на «образ будущего» или «новую идеологию» для России», — считает научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО «Научно-исследовательский Институт проблем социального управления» Андрей Самсонов, рассуждая о том, на какие запросы общества отвечает формирование сообщества социальных архитекторов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх