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Вести Севастополь

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В Севастополе на двух улицах вводят одностороннее движение транспорта

На улицах Гавена и Героев Подводников в Севастополе вводят одностороннее движение транспорта.В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя сообщили, что изменения произойдут 2 декабря.

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