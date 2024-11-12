В Севастополе на двух улицах вводят одностороннее движение транспорта

На улицах Гавена и Героев Подводников в Севастополе вводят одностороннее движение транспорта.В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя сообщили, что изменения произойдут 2 декабря.
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