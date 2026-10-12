Пасичник и Покидин признаны лучшими игроками сентября в МФЛ

Нападающий ЦСКА Илья Пасичник и форвард «Сочи» Антон Покидин получили награды лучшим футболистам сентября в дивизионах А и Б Молодежной футбольной лиги соответственно.
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