Инклюзивный работодатель: с чего начать бизнесу, чтобы им стать

Что значит быть инклюзивным работодателем Почему это важная часть современной модели управления Какие модели уже работают на рынке Как работает сопровождаемое трудоустройство Как запустить процесс инклюзивного найма Что значит быть инклюзивным работодателем Инклюзивный работодатель — это компания, которая умеет нанимать сотрудников с разными возможностями здоровья и создавать условия для их комфортной и долгосрочной работы.