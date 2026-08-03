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Царьград

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Трагедия в Геленджике: при ударе ВСУ погибли как минимум шестеро, в том числе дети

Трагедия в Геленджике: при ударе ВСУ погибли как минимум шестеро, в том числе дети

Власти Краснодарского края назвали случившееся циничным терактом против мирного населения.Днём 3 августа село Архипо-Осиповка, входящее в городской округ Геленджик, подверглось атаке беспилотных летательных аппаратов.

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