Трагедия в Геленджике: при ударе ВСУ погибли как минимум шестеро, в том числе дети

Власти Краснодарского края назвали случившееся циничным терактом против мирного населения.Днём 3 августа село Архипо-Осиповка, входящее в городской округ Геленджик, подверглось атаке беспилотных летательных аппаратов.
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