Военкор Сладков задал неудобные вопросы и указал: «Украина работает»:

Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале прокомментировал недавние обнадеживающие новости в СМИ, заметив, что у Украины, являющейся противником России, по-прежнему имеются приличные ресурсы.
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