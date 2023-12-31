Комаров поздравил Минниханова с Новым годом

Уходящий 2023 год подчеркнул важность стабильности, единства и совместной работы. Игорь Комаров, полпред Президента России в Приволжском федеральном округе, поздравил Раиса Татарстана Рустама Минниханова с Новым годом и выразил уверенность в том, что совместные усилия приносят результаты.
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