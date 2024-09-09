Киберэксперт Царев: с января россиян на 30% чаще обманывали с Deepfake-видео

За январь-июнь 2024 года в России на треть выросло число случаев обмана россиян с помощью Deepfake-видео и голосовых сообщений ??? Deepfake - методика синтеза изображения или голоса, основанная на искусственном интеллекте ???.
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