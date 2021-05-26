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УЕФА завел дела на «Реал», «Барсу» и «Юве», Зобнин хочет уехать в Европу, Гаттузо – тренер Кокорина, Флик в сборной Германии и другие новости утра

УЕФА завел дела на «Реал», «Барсу» и «Юве», Зобнин хочет уехать в Европу, Гаттузо – тренер Кокорина, Флик в сборной Германии и другие новости утра

Доброе утро, друзья! Среда намечается очень жаркой, поэтому давайте быстро пройдется по главным событиям вторникам – и вперед, к новым радостям и приключениям 😉 1.

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кузнецов владимир
Предлагаю УЕФА в качестве наказания для Реала, Барсы и Ювентуса обязать эти клубы заключить годовые контракты с Кокориным. Пусть он у них отсидит по сезону на скамейке.
Максим Комаров
Наши что-то точно установили про его колени. Непонятно, почему лажает медицина Спартака и теперь Фиорентины.
Лена Мисько
сначала мне стало их жалко, все-таки это очень суровое наказание... но!, ты прав - так их, помучаются и больше не будут выпендриваться )))
кузнецов владимир
Сборная Нидерландов по велоспорту на треке приняла решение не участвовать в чемпионате Европы, который состоится в столице Беларуси — Минске. Такое решение было принято из соображений безопасности после инцидента с белорусским активистом Романом Протасевичем и его подругой Софией Сапегой. «Мы решили, что не поедем. В нынешних условиях для благополучия спортсменов и персонала поездка в Беларусь не оправдана. В настоящее время преимущества спорта не перевешивают недостатки. Это не политическое заявление, мы приняли это решение исходя из соображений безопасности и благополучия гонщиков», — приводит слова генерального директора Королевского велосипедного союза Нидерландов Торвальда Венеберга NOS.nl. Турнир пройдёт с 23 по 27 июня.
сергей озеров
Испанская теннисистка Карла Суарес Наварро в середине апреля вылечилась от онкологического заболевания и спустя полтора месяца сыграет на «Ролан Гаррос». «В последние месяцы я работала, чтобы получить возможность выступить в Париже. С нетерпением жду возможности вернуться на корт и испытать особое чувство, которое я всегда ощущала на этом турнире», – цитирует 32-летнюю Суарес Наварро официальный сайт федерации тенниса Испании. В сентябре 2020 года у теннисистки диагностировали лимфому Ходжкина. Спортсменка прошла шестимесячный курс химиотерапии, в апреле 2021-го вернулась к тренировкам, а месяц назад объявила о победе над болезнью.
сергей озеров
Швейцарский теннисист Роджер Федерер признался, что не верит в свои силы перед «Ролан Гаррос». «Я просто реалист и знаю, что не выиграю «Ролан Гаррос». Я знаю свои ограничения на данный момент. Я говорил несколько раз, что для меня сезон действительно начнется на траве. Хорошо снова оказаться на площадке, но потом ты проигрываешь и расстраиваешься. Это никогда не придает сил», – приводит слова Федерера Tennis World USA. Федерер проиграл Пабло Андухару во втором круге турнира ATP в Женеве. Ранее он дошел до четвертьфинале турнира в Дохе, где уступил Николозу Басилашвили.
сергей озеров
Главный тренер «Интера» Антонио Конте может покинуть команду в ближайшие двое суток из-за несогласий с руководством. Боссы в лице президента Стивена Чжана и китайского владельца клуба компании Suning объявили, что клубу следует снизить фонд заработной платы на 20 процентов и увеличить продажи игроков на 100 миллионов евро. Конте выразил недовольство таким курсом: он выступает за усиление состава и сохранение всех топов, чтобы клуб был конкурентоспособен в еврокубках. По информации La Gazzetta Della Sport, разногласия заставят 51-летнего тренера покинуть клуб. О расторжении контракта будет объявлено в течение 48 часов.
сергей озеров
«Барселона» готова заменить вратаря Марк-Андре тер Стегена на Джанлуиджи Доннарумму из «Милана», чей контракт истекает летом 2021 года и, скорее всего, не будет продлен. По информации Football Italia, «Барса» предлагает 22-летнему голкиперу 10 миллионов евро за сезон – больше, чем «Ювентус». Тер Стеген также не намерен покидать каталонский клуб. Слухи связывали его с переходом в дортмундскую «Боруссию», но журналист-инсайдер Фабрицио Романо опроверг их. Немец намерен продолжить выступления за «Барселону».
сергей озеров
Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум близок к переходу в «Барселону» на правах свободного агента. Как сообщил журналиста Sky Sport Italia Маттео Моретто, голландец подпишет с каталонским клубом контракт на 3 года. Отмечается, что трансфер Вейналдума одобрили капитан «Барсы» Лионель Месси, а также главный тренер Роналд Куман.
сергей озеров
Руди Гарсия поделился мнением о возможной работе в чемпионате России. Ранее в СМИ сообщалось, что им интересовался «Спартак», который 24 мая объявил о назначении португальского специалиста Руя Витории главным тренером команды. «Не так много клубов, которые могут меня заинтересовать. Они должны быть из топ-лиги и иметь амбиции. Или я откажусь от предложения. Российская пресса отправляла меня в «Спартак»? Не соответствует действительности. При всем уважении к местным клубам, которые хотели бы сделать мне предложение, они не входят в категорию команд, о которых я говорил. Это не клубы из топ-лиги. Сначала я бы обратил внимание на Англию, Испанию – но ни о чем конкретном я не говорю. Но и Италия, конечно, тоже вариант – там у меня будет возможность еще лучше познакомиться с чемпионатом, подучить язык», - приводит слова Гарсии RMC Sport. 24 мая «Лион» объявил об отставке Гарсии. Клуб в заключительном матче лиги 1 уступил «Ницце» (2:3) и не смог пробиться в Лигу чемпионов.
Лена Мисько
Как стало известно «СЭ», в один из первых дней июня председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц соберет в Москве арбитров премьер-лиги, чтобы подвести итоги последнего сезона. В российскую столицу приглашены 17 из 20 судей, которые в феврале были допущены к работе на матчах чемпионата России. В их число вошли: Владислав Безбородов, Ян Бобровский, Василий Казарцев, Кирилл Левников, Артем Любимов, Иван Сиденков (все — Санкт-Петербург), Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), Сергей Карасев, Алексей Матюнин, Антон Фролов, Павел Шадыханов (все — Москва), Евгений Кукуляк (Калуга), Павел Кукуян (Сочи), Виталий Мешков, Игорь Панин (оба — Дмитров), Владимир Москалев (Воронеж), Артем Чистяков (Азов). Трое отсутствующих — Станислав Васильев, Михаил Вилков и Сергей Лапочкин. Вилков завершил карьеру, то же самое может произойти с Васильевым. А Лапочкин продолжает отбывать наказание, примененное контрольным, этическим и дисциплинарным комитетом УЕФА. Срок его отстранения от любой футбольной деятельности истечет во второй половине июня. Непонятно, приедет ли на это совещание в Россию глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи. После окончания сезона он улетел в Венгрию. https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/sudey-rpl-soberut-v-moskve-v-nachale-iyunya-bez-vasileva-vilkova-i-lapochkina-1793024/
Лена Мисько
читаю заголовок: "Тарханов о спартаковском стиле: «Руй способен вернуть этот футбол. Тедеско и Каррера старались, но это было не то»" *** думаю: ого... Тарханов наверное следил за его работой в Бенфике... интересно ... начинаю читать... первое предложение: "Я не могу оценить Виторию как тренера, я за ним не следил"
Лена Мисько
нужно еще мнение Мостового, он сразу всех прощелыг вычисляет.... Только ему нужно сказать, как матч закончился
сергей озеров
Вот это-"не то" Аленичев у Тарханова тиснул или наоборот,как думаешь? Какое-то недоразумение постоянно в этих фразах наших бывших,они гуляют где-то,не следят,не интересуются,а потом бац и "не то" или,как Мостовой-не знаю,не знаю...за что его назначили...ну я же говорил...какие-то скользкие и не обязательные,никакого уважения к клубу и команде
Лена Мисько
не знаю... мне сложно их понять
Лена Мисько
Лукашенко жжот😂 *** РИА Новости https://ria-ru.turbopages.org/ria.ru/s/20210526/lukashenko-1733961917.html?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile Лукашенко потребовал компенсации от Запада за инцидент с бортом Ryanair МИНСК, 26 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны Запада должны возместить республике расходы, связанные с экстренной посадкой самолета Ryanair. "Если вы (Запад. — Прим. ред.) готовите очередной пакет санкций, то не забудьте компенсировать затраты, которые понесла белорусская сторона за время расследования инцидента. МЧС, Минздрав, саперы, кинологи, антитеррор и другие службы, которые были подняты по моей команде. Ведь они были задействованы в соответствии с международными правилами и нашими законами. Надо за это заплатить", — приводит его слова газета "СБ. Беларусь сегодня". На предположения Запада, что это была операция спецслужб, глава государства ответил, что это ему льстит.
сергей озеров
Лукашенко,не самоубийца и не дурак,чтобы захватывать иностранные борты. А Запад совсем очумел с низкопробными наглыми провокациями и инсинуациями.Начали с Закона Магницкого и Браудера,который обворовал РФ,Родченко с пробами,потом плутоний с Литвиненко,новичок и Скрипали и бедные домашние животные,Баширов и Иванов, хакеры,отравленный новичком Навальный,взрывы на чешских военных складах...и вот теперь захват гражданского самолета.А флаг Беларуси в Латвии,это не провокация?...Не дофига ли пакостей,одна дешевее другой? Но люди почему то не думая схватывают.Потому что очень хочется зарыть свое государство и Беларусь заодно? Я не понимаю этого и я не считаю наше государство злом для всего мира. Но кому-то очень хочется представит дело именно так не только на Западе,но и в нашей стране,они постоянно вбрасывают фразы с надуманными умозаключениями,перевирая логику событий,типа- террориста в международный трибунал Гааги.Позорная позиция,надо сказать.
Лена Мисько
тебя почитаешь, так на Западе все дураки и провокаторы, а Лукашенко белый и пушистый... как и Путин
сергей озеров
не дураки,но войны легко начинают,не оборачиваясь и во внутренние дела суверенных государств вмешиваются без стеснения,проталкивая свою убогую демократию,а сколько цветных революций они провели,сколько денег влили в оппозиции разных государств,свергая законные правительства...десятки миллиардов. По этой причине ни Путин,ни Лукашенко не могут быть пушистыми.Лукашенко попробовал быть таким-и нашим и вашим,и Западом подружить,быть этаким прозорливым.демократичным политиком и чуть не получил переворот и захват законной власти.Если отбросить весь накопленный эмоциональный негатив,то картинка становится прозрачной и понятной,кто чего хочет.Именно на сомневающихся западные спец службы строят свои проекты,потому что таких всегда больше в любом государстве,ну и,конечно,на разрыв между бедными и богатыми,как будто их,бедных,в США мало.А уж куда как экономически сильнее других стран.
кузнецов владимир
Польское агентство гражданской авиации сообщило, что не допустило в воздушное пространство страны самолёт белорусской авиакомпании «Белавиа». «Самолёт «Белавиа» действительно не был допущен в воздушное пространство Польши. Европейское агентство авиационной безопасности рекомендовало не допускать белорусские самолеты в воздушное пространство Евросоюза, а Польша является пограничной страной с Белоруссией», — заявили в регуляторе. Данные сервиса Flightradar24 свидетельствуют о том, что самолёт «Белавиа», следовавший из Минска в Барселону, не смог покинуть воздушное пространство Белоруссии и стал вырабатывать топливо перед заходом на посадку.
кузнецов владимир
ну вот и ответки полетели.
Лена Мисько
то ли еще будет
Лена Мисько
«Спартак» ведет активные переговоры по переходу центрального защитника «Фейеноорда» Маркоса Сенези Игроком интересуются «Милан» и «Наполи», но активнее всех именно «красно-белые». Нидерландский клуб оценивает игрока в 15 млн евро. У 24-летнего аргентинца еще два года контракта с нынешним клубом. https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/tmw-milan-e-napoli-attente-forte-pressing-dello-spartak-mosca-per-marcos-senesi-1539544
Лена Мисько
легионерского места у нас нет... получается Жиго минус
Лена Мисько
не... утка он левоногий, а там у нас Джикия
сергей озеров
мы ведь предвидели такой расклад?
сергей озеров
а центральный не может быть левоногим? мне кажется может,легко,ему кроссы не вырезать....
Лена Мисько
предвидели и аргентинцев предвидели...
Лена Мисько
может
Лена Мисько
Уже кинулись опровергать... можно не обсуждать
сергей озеров
не иронизируй,про аргентинца не предвидели ни разу...
Лена Мисько
чего это? от Попова только латиносов и ждали
Лена Мисько
«Футбольные менеджеры в России отсутствуют как класс». Ответы Заремы Салиховой на пять вопросов «СЭ» Зарема Салихова отвечает Артему Калинину о Томасе Цорне, Шамиле Газизове и других кадровых решениях в «Спартаке». sport-express.ru (https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/zarema-salihova-o-tomase-corne-shamile-gazizove-i-drugih-kadrovyh-resheniyah-v-spartake-1793114/)
Лена Мисько
верните Зарему в СД, ироды )))
Лена Мисько
Опрос : Как вы относитесь к тому, что у Заремы Салиховой нельзя взять интервью, а она использует СЭ как свой личный блог? - Отлично, СЭ молодцы - Нормально, хоть где-то высказывается - Странно, почему бы не устроить пресс-конференцию, чтобы мы увидели живое выступление? - Никак не отношусь
сергей озеров
по прежнему,считаешь её истеричкой? )
Лена Мисько
а что изменилось? )
Лена Мисько
Она лезет в спортивные вопросы, в которых не шарит, ещё и оценки раздаёт. Если считает себя умной и энергии много, пусть коммерческое направление развивает.
сергей озеров
Нормально,хоть где-то,на самое важное-открытое,грамотное,обоснованное и объективное интервью,впервые за много лет.
Лена Мисько
Проблема в том, что она не говорит.... мы видим текст, под которым стоит ее имя.
Лена Мисько
ты в авторстве уверен?
Лена Мисько
почему же она молчала, когда под Олега привозили и Тиля и Шюрле?
Лена Мисько
А сейчас то легко сказать: "это было неправильно и это все понимали"
сергей озеров
будет развивать,дай время...я читал,что она собирается поступить на международные курсы по спортивному менеджменту. Так что мы в ожидании....
Лена Мисько
ага, в Барсе будет учиться ох и дорого там
сергей озеров
Не думаю,что легко при Лене сказать о его косяках, и она первая,кто открыто это заявил,а еще есть Андрюша-братец,который тоже поучаствовал не мало в ослаблении клуба,помнишь его-у нас два состава?,тогда как у нас и одного толком не набиралось.Она крепко схватилась за эту тему,навести порядок и грамотно вести дела и она быстро учится,хватка есть,логика присутствует,принципиальная позиция имеется,опыта наберется,изучает все досконально. Во всяком случае и Попову и всем остальным в СД надо понимать она не отступится и уберет всю аморфную компашку. Поддержку от болел она,неожиданно,получила огромную,а это говорит,что путь выбран верный. Уж сколько лет мы крестили барина,не мне тебе говорить.
сергей озеров
да хоть и в Барсе,Леня отслюнявит сколько надо.Не завидуй.)
Лена Мисько
Это нереально, Барселона... плюс ей ещё и встречу с Месси проспонсируют... как тут не завидовать?😜
сергей озеров
Ах,да... не подумал о возможной встречи с Месси, действительно,завидки душевные...) ....Почему нереально?
Лена Мисько
что почему нереально? ты написал: не завидуй я ответила: это нереально и объяснила почему
сергей озеров
я подумал в Барсу нереально ...
Лена Мисько
⚽️ Завтра пройдет заключительный тур молодежного первенства. «Спартак» завершит сезон утренником с «Зенитом» 🕚 Встреча в Сокольниках начнется в 11 часов, вход свободный #Спартак #ФКСМ #СпартакМЗенитМ
Лена Мисько
[Экологиня] 👁 Австралийский биолог Нил Джордан выдвинул интересную гипотезу: если домашнему скоту рисовать на жопе глаза, то хищники перестанут на него нападать. 🐄 Гипотезу стал проверять сиднейский университет в Ботсване в Африке. Четыре года учёные практиковались в коровьем боди-арте, расписывая коровьи гузки, многолетнее исследование подтвердило, такая мера, действительно, помогает. 🦁 Львы, на самом деле, те ещё лентяи и бегать не любят. Им больше нравится подкрадываться к добыче и нападать из засады. Если хищник считает, что жертва его обнаружила, он предпочтёт не ввязываться в передрягу и не изматывать себя длительной погоней за парнокопытным. ✍️ Учёные готовят «инструкции» по защите домашнего скота, чтобы фермеры смогли пользоваться их открытием на практике и развивать художественные навыки.
Лена Мисько
Люди делом заняты... пока мы тут трансферы ждем
сергей озеров
))) а,если на трусах футболистов на заднице глаза рисовать,что будет? )))
Лена Мисько
Тикнизян остается в ЦСКА История с «Локо» окончена, хотя Николич оч хотел. Наир договорился о новом контракте с ЦСКА на улучшеных условиях. Скорее всего, это не повлияет на переход Мухина в ЦСКА. 99 проц, что он начнет сезона там. Тики мог стать частью сделки по переходу Максима. *** sport-express.ru (https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/tiknizyan-prodlil-kontrakt-s-cska-1793325/) Тикнизян продлил контракт с ЦСКА. По информации «СЭ», Наир Тикнизян останется в ЦСКА. Он договорился с клубом о новом контракте на четыре года на новых условиях.
Лена Мисько
Потрясающая карта. Это ротация тренеров в Германии. Сегодня она приняла окончательный (?) вид - Гласснер сменил Вольфсбург на Айнтрахт.
Лена Мисько
Тедеско называют одним из кандидатов на пост главного тренера «Наполи» Там хотели Консейсау, но он сорвался, сейчас считается, что основной претендент — Спаллетти, но Тедеско может быть интересным и недорогим вариантом. *** Il Pallone Gonfiato (https://www.ilpallonegonfiato.com/news/324271508998/napoli-per-la-panchina-spunta-un-nome-clamoroso-egrave-domenico-tedesco-la-sua-scheda) Napoli, per la panchina spunta un nome clamoroso: è Domenico Tedesco. La sua scheda Aurelio De Laurentiis è ancora alla ricerca di un allenatore per il suo Napoli. Dopo il dietrofront di
Лена Мисько
«Интер» объявил о том, что Антонио Конте покинул пост главного тренера клуба. Под руководством Конте «Интер» впервые за 11 лет выиграл чемпионат Италии.
Лена Мисько
Слухи связывают итальянца с мадридским «Реалом».
Лена Мисько
Фалькао не приехал, [26.05.21 21:07] К случившемуся может быть только один комментарий: "Интер" должен как можно быстрее сменить владельца. Год назад я, может, был бы рад увидеть на месте Конте даже Индзаги, но с тех пор контекст очень изменился. И дело не только в чемпионстве. Китайцы, которые владеют "Интером", обанкротили "Цзянсу Сунин", в процессе кинув на зарплаты кучу футболистов. Их совсем не смутило, что клуб только что стал чемпионом страны. Один раз случайность, два - намек на тенденцию. Конте уходит не потому, что он хотел денег, Конте уходит, потому что он хотел гарантий, что его клуб продолжит развитие. Он их не получил, и это громче всего говорит о намерениях владельцев. В лице Конте (кстати, оцените размер сообщения на сайте - чуть больше его шапки) команда теряет не только тренера-чемпиона, она теряет авторитет, на котором все держалось. Вчера Лаутаро клялся, что останется в "Интере", а теперь задумается о "Барселоне". Лукаку в "Тоттенхэме" - и такое больше не выглядит невероятным. "Интеру" не просто нужен новый владелец, он нужен ему срочно, иначе кто знает, что вообще останется от клуба. Превращение в китайскую барахолку - такого болельщики просто не заслуживают.
Лена Мисько
«Никогда хорошо не жили, нечего и начинать» (футбольный клуб «Интер» Милан) *** «Не получилось, не фартануло» (Фабио Паратичи, футбольный менеджер)
Лена Мисько
❗️УЕФА может полностью отменить «правило выездного гола», пишет The Times. Вопрос будет рассмотрен 28 мая на заседании комитета по клубным соревнованиям УЕФА.
сергей озеров
на День пограничника! Я бы тоже отменил правило выездного гола,оставить только разницу...меньше оборонительных действий,больше динамичного футбола.
Лена Мисько
Глеб Чернявский, [26.05.21 19:40] Я просто обожаю Шамиля Газизова. Вот его спрашивают: – Позвольте все-таки один уточняющий вопрос. Процитирую Салихову: «Плюс он (Газизов) рассказывал, что Кокорин подпишет некий документ, согласно которому он обязуется забить десять голов до конца чемпионата, а если этого не случится, то последует вычет из его зарплаты. Но этот документ так никто и не увидел». – Отвечу так. Документ такой есть. Но он подписан только между мной и Сашей. Зачем это выносить в прессу? Это внутренняя кухня. Я не понимаю! – ответил Газизов. *** Что? Вот что он несет! Если между ними договор, Кокорин заплатил штраф Шамилю? Какая-то просто дичь.
сергей озеров
чудно...он называет эту бумажку документом...)))
Лена Мисько
да пошел он... в Уфу
Лена Мисько
Мало того, что Шамиль Газизов ответами Зареме Салиховой уничтожает сам себя, так он ещё и умудряется просто врать. Чудак говорит, что оставил в команде Жиго, хотя на деле Шамиль был единственным в клубе, кто хотел продать Сэма и почти это сделал. Без ведома руководства клуба башкирский гений практически отправил защитника в «Ниццу». Фраза «Я пришёл когда «Спартак» был на девятом месте, а ушёл когда команда лидировала» - просто вышка. Думаю, Газизов заслужил шоколадную медаль за свои заслуги. А вообще, последний год карьера Газизова - это пособие о том, как спустить в унитаз свою репутацию. Из человека, который создал крепкий клуб в провинции и продал игрока в «Манчестер Сити» Шамиль превратился в мутного чувака и продолжает падать ещё ниже.
сергей озеров
таки проходимец какой-то...внутренняя кухня на 3 ляма в год и 2,5 подъемных Шурику Кокорину и за это Газизов получал 7 млн.660 тысяч рублей в месяц.((( Подъёмные наверно поделили с Кокошей.
Лена Мисько
У Газизова не хватило перчаток чтобы до Заремы докинуть? Вяло!
сергей озеров
Попов докинул...совсем не вяло,однако.
Лена Мисько
пока нет
Лена Мисько
Журналист De Limburger: «Многие болельщики удивлены решением де Бура включить Промеса в состав сборной на Евро» Журналист издания De Limburger Эмиль Фиссер высказался по поводу включения полузащитника «Спартака» Квинси Промеса в окончательную заявку сборной Нидерландов на чемпионат Европы. «Многие нидерландские болельщики удивлены решением Франка де Бура включить Промеса в состав сборной на Евро. Они ожидали увидеть Эль-Гази из «Астон Виллы» на его месте. Но здесь история больше не о его проблемах с законом, а о его выступлениях за «Аякс». В этом сезоне он выглядел ужасно и совершенно не впечатлял. Разумеется, де Бура спрашивали о «деле Промеса». Франк ответил, что он проинформирован обо всем, что общался с адвокатами Промеса. Также он отметил, что Квинси прекрасно выступает в «Спартаке». Франк де Бур планирует играть с пятью защитниками на Евро, и он видит Промеса на позиции латераля», — сказал Фиссер в беседе с корреспондентом Sport24 (https://sport24.ru/news/football/2021-05-26-zhurnalist-iz-niderlandov-mnogiye-bolelshchiki-udivleny-resheniyem-de-bura-vklyuchit-promesa-v-sostav-sbornoy-na-yevro) Александром Сергеевым.

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