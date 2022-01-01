Происшествия

8 подписчиков

В Северной Осетии полицейские Дигорского района поздравили с Новым годом вдов сотрудников погибших при исполнении служебных обязанностей

Сотрудники полиции Дигорского района навестили и поздравили с  Новым годом вдов сослуживцев, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх