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Нижегородская правда

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Психолог Игорь Нефёдов объяснил, как женщины пользуются чувством вины у мужчин

Психолог Игорь Нефёдов объяснил, как женщины пользуются чувством вины у мужчин

Порой посмотришь на некоторых женщин и только что не прослезишься от жалости. Ну сколько же ей, бедняжке, терпеть приходится, сколько страдать! При том, что дела-то у неё вроде обстоят неплохо и муж порадовать старается.

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