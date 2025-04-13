Психолог Игорь Нефёдов объяснил, как женщины пользуются чувством вины у мужчин

Порой посмотришь на некоторых женщин и только что не прослезишься от жалости. Ну сколько же ей, бедняжке, терпеть приходится, сколько страдать! При том, что дела-то у неё вроде обстоят неплохо и муж порадовать старается.
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