В Приморье началась выдача бумажных сертификатов с QR-кодами о вакцинации

Те граждане, у которых нет учетной записи на интернет-портале Госуслуг, могут посетить любой МФЦ Приморского края, чтобы получить печатную версию QR-кода, подтверждающего, что они прошли вакцинацию или переболели коронавирусом менее полугода назад.