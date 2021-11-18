vostokmedia

264 подписчика

В Приморье началась выдача бумажных сертификатов с QR-кодами о вакцинации

В Приморье началась выдача бумажных сертификатов с QR-кодами о вакцинации

Те граждане, у которых нет учетной записи на интернет-портале Госуслуг, могут посетить любой МФЦ Приморского края, чтобы получить печатную версию QR-кода, подтверждающего, что они прошли вакцинацию или переболели коронавирусом менее полугода назад.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх