Разработан приемопередатчик для идентификации дронов. Его установку хотят сделать обязательной

Санкт-Петербургская компания «Навигатор» разработала компактный приемопередатчик для удаленной идентификации беспилотников ADS Bee RiD miniКак сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на замгендиректора компании «Навигатор» Артема Хорошанского, приемопередатчик весит всего четыре грамма и позволяет узнать идентификационный номер, информацию о местоположении, высоте, скорости, времени полета, а также станцию управления или место взлета дрона.