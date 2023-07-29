Русская весна

115 417 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • НС Крокодилов
    Расхуячить пора , чтобы у них не осталось вообще ничего.Враг нанёс удары ...
  • НС Крокодилов
    беседовал немного с парнем приехавшим "оттуда" в отпуск - он тоже считает, что надо по врагу ТЯО применить. Поберечь ...Враг взял Старома...
  • Валерий Кувичко
    Вот так с хохлами " работать " ... Продадут ближнего  , сожгут  следы , обманут ближнего  лишь бы себя обели́ть ...  ...Российский военны...

Американская военная мощь — всего лишь миф — экс-агент MI6

Американская военная мощь — всего лишь миф — экс-агент MI6

Бывший агент разведки MI6 в интервью Judging Freedom назвал действия США на Украине «провалом». По его мнению, нехватка боеприпасов связана с тем, что Запад вновь не подумал о последствиях и бросился в бой, вооружившись лишь своим энтузиазмом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх