Число пострадавших при прорыве трубы в Новосибирске возросло до 14 человек

В ожоговый центр областной больницы госпитализированы три человека.Минздрав Новосибирской области скорректировал данные о количестве людей, пострадавших из-за коммунальной аварии в Ленинском районе Новосибирска – сообщается, что количество обратившихся за помощью медиков увеличилось до 14 человек.