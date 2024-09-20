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Крымское информационное агентство

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Директор школы в Симферополе обвиняется в хищении 11 млн рублей на поставке оборудования

Директор школы в Симферополе обвиняется в хищении 11 млн рублей на поставке оборудования

С марта по июнь 2022 года Государственное бюджетное учреждение Крыма «Спортивная школа №5» заключило ряд контрактов с предпринимателями на поставку спортивно-технического оборудования на сумму около 28 миллионов рублей.

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