Туристы из ХМАО стали скупать путевки на Кубу из-за особых экскурсий

У жителей Ханты-Мансийского автономного округа летом вырос спрос на путевки на Кубу. Кроме пляжного отдыха у югорчан здесь стали популярны экскурсионные программы по городам, куда туристы едут за особенной местной атмосферой.
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