Москва всегда побеждала. Победит и в этот раз

Sergiy Che

"...Каким, например был логос элит Господина Великого Новгорода? Торговая республика была готова интегрироваться в Запад полностью. Уже были и в плотнейшем контакте с Ганзейским союзом, и доспехи для дружины закупали европейские, и вели тайные переговоры о переходе в католичество...." - пошли враки маскавские молоть!! То что московские все лучшие доспехи закупали у муслимов (достаточно в оружейной палате глянуть на доспехи и оружие московских царей-воевод)) должно нам говорить о их готовности "перейти в магометанство"?? 😆 С Ганзейским союзом Новгород был ВЫНУЖДЕН сотрудничать (причём на крайне невыгодных для себя условиях) так как им была монополизирована торговля на восточной Балтике (и всячески новгородские купчины пытались тех ганзейских так иначче обойти)). О "переходе в католичество" веками шли разные переговоры католиков с русскими православными, например папаня того же Александра Невского Ярослав и вовсе в конце жизни на сие согласился, а сам Александр если не раздумывал о переходе, то как минимум делал явные шаги к сближению - ЦИТАТА: "...В истории Ярослава, однако, осталась ещё одна важная вещь. В январе 1248 г. римский папа Иннокентий IV отправляет его старшему сыну, Александру Невскому, интересное послание, в частности: «Воистину, как узнали мы из доклада дражайшего сына нашего, Джованни да Плано Карпини, инока ордена Малых братьев, нашего поверенного в делах татарского племени, отец твой, стремясь облечься в нового человека, на глазах у рыцаря Жемера, советника его, смиренно и преданно вверил себя послушанию Римской Церкви, матери его, кою представлял сей брат. Сие было бы незамедлительно оглашено, если бы столь внезапная, сколь и счастливая, смерть не похитила его». Иннокентий предложил Александру, таким образом, последовать примеру своего отца, и, что не менее важно, возможную помощь в борьбе с татарами. <...> О том, как ответил Александр папе, к сожалению, нам неизвестно. А вот от папы есть и второе послание, датированное сентябрём того же года, в котором Иннокентий, расточавшийся в благодарностях, хвалит новгородского князя за то, что тот «предложил воздвигнуть в граде твоем Плескове [то есть Пскове] соборный храм для латинян». Католичество Александр, конечно, тоже не принял, но тот факт, что он решил построить в Пскове католический храм, говорит о многом...." © И кстати при папане завоевателя Новгорода Иоанна III - при Василии II "Тёмном"? Москва практически вступила в унию с католиками, правда сразу же её расторгла - речь о миссии митрополита Исидора отправленного в 1441 году на Флорентийский собор, где оный митрополит Исидор от лица Московского царства вступил в унию с папистами. Но по возвращении его домой, был в Москве собран поместный собор (6 из 8 епископов), который объявил о фактической автокефалии РПЦ. В Константинополь послали гневное письмо, отвергающее унию... Так что Новгороду до Москвы в этом направлении далеко - какие то там маловнятыне переговоры о том без реальных шагов и действий!)) Гораздо важнрее, что Новгород был ВЕЧЕВОЙ РЕСПУБЛИКОЙ где к монархической власти относились наплевательски и где были СВОИ приоритеты в СВОЕЙ православной церкви не желавшей ложиться под Москву - ЦИТАТА: "...На Вече новгородцы решили себе назначать архиепископа Новгорода из Киевской митрополии, а не из Московской. И в итоге всё пришло в движение. Весной 1471 года Иван III объявил Новгород изменниками православию и повел на северо-запад 20-тысячную армию. «Армия вторжения» собралась со всех русских земель, которые были верны Москве. Но этим бы они вряд ли бы смогли побороть рать псковитян и новгродцев, главная ударная сила Москвы была... в ИНОВЕРЦАХ - вместе с русскими шли их давние союзники — татары, возглавляемые касимовским царевичем Данияром. <...> 14 июля 1471 года на берегу реки Шелони новгородское ополчение сошлось в битве с московско-татарским отрядом. Новгородцами командовал сын Марфы Борецкой Дмитрий, московскими — лучший полководец Ивана III Даниил Холмский. Поначалу новгородцы держали строй, но когда в него врубилась на полном скаку татарская конница, новгородцы побежали. Татары и москвичи гнали их и беспощадно рубили. Дмитрия Борецкого в нарушение всех норм тогдашних отношений не предложили родным вернуть за достойный выкуп, а просто без суда отрубили ему голову..." ©