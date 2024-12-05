Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 769 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nodar Zade
    Слабая власть! Азеров кончать при попытке. Или заболел неизлечимой болезнью и крякнул!🤷🏻‍♂️Как работает "дяд...
  • Владимир Елкин
    А нужна нам Армения? Для военных баз у нас своей территории немеряно! Пусть на месте Армении возникнет турецкий район...Пашинян заявил, ч...
  • Александр Долин
    пусть  идёт хоть к  бабаю без него  воздух чище  ку  пойдёт  армянский  народ ////?Пашинян заявил, ч...

83 года битве за Москву

83 года битве за Москву

5 декабря 1941 года - День начала контрнаступления советских войск под Москвой. Контрнаступлению советских войск предшествовал тяжелый этап оборонительных боёв в период с 30 сентября по 5 декабря 1941 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх