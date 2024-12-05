83 года битве за Москву

5 декабря 1941 года - День начала контрнаступления советских войск под Москвой. Контрнаступлению советских войск предшествовал тяжелый этап оборонительных боёв в период с 30 сентября по 5 декабря 1941 года.
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