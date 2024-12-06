Японскую монету XIX века неожиданно выкопали на другом конце света

В Польше нашли японскую монету XIX века. Об этом сообщает Notes From Poland. О неожиданной находке в воскресенье, 1 декабря, объявили сотрудники Исторического музея Каменьского повета в городе Камень-Поморски.
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