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Японскую монету XIX века неожиданно выкопали на другом конце света

Японскую монету XIX века неожиданно выкопали на другом конце света

В Польше нашли японскую монету XIX века. Об этом сообщает Notes From Poland. О неожиданной находке в воскресенье, 1 декабря, объявили сотрудники Исторического музея Каменьского повета в городе Камень-Поморски.

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