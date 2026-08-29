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test mazurok

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⚡️Следком РФ будет расследовать атаку ВСУ на Севастополь, в результате которой погиб один человек, еще трое ранены «Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего и даст уголовно-правовую оценку действиям участников ВФУ, причастных к совершению преступлений», — уточнили в ведомстве.

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