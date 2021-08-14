Необычные розы из помидорного теста

Смешайте помидоры с мукой и получите потрясающий результат! Ты будешь счастлив !Процесс готовки :Сначала нарежем 3 помидораИзмельчим нарезанные помидоры любым блендеромДобавим 8 гр сухих, быстродействующих дрожжей и всё перемешаемДобавим 300 гр пшеничной муки и перемешаем ( если такого количества муки будет не достаточно для хорошей консистенции , то можете добавить ещё)Готовому помидорному тесту даём время отдохнуть 15 минутДалее нужно достать это тесто и месить его 1 минуту и отправить отдыхать ещё 30 минутНарежем зелень(абсолютно любую , которая вам нравится ) и смешиваем с 220 гр сливочного сыраРаскатаем тесто в форму квадрата и добавим туда нашу начинкуДалее сворачиваем наше тесто в рулет и нарезаем на маленькие частиПриготовьте форму для пара с 1 листом бумаги для выпечки ( если у вас нет этой формы для пара , то поместите её в форму для выпечки и запарьте на пару минут в духовке Готовьте таким образом 12 минут на пару Далее обжарьте с двух сторон по 2-3 минутыПолучаются очень вкусные и хрустящие своеобразные розочки из помидорного теста со сливочным сыромЧтобы у вас точно не осталось вопросов прикрепляю видео рецепт .