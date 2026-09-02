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Новая архитектура OpenAI ставит под вопрос контроль над ИИ

Новая архитектура OpenAI ставит под вопрос контроль над ИИ

OpenAI, компания-создатель ChatGPT, готовится к релизу своей новой модели Astra. Источник изображения: Тг-канал «Секреты DARPA и ЦРУ» По предварительным тестам она показывает выдающиеся результаты во многих задачах.

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