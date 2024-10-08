SILENT HILL 2 DELUXE STEAM +40игр АВТОВЫДАЧА

https://irongames.ru/key/4663861 - ✔️ Оффлайн Steam аккаунт SILENT HILL 2 DELUXE c 40 доп. играми, мгновенно после оплаты получаете Логин и пароль Steam Доступ ко всем обновлениям и DLC Быстрое решение любых проблем Автоматическая выдача товара сразу после покупки без участия продавца Игра работает в любом регионе (в том числе в РФ и РБ) ☘️ Вы сами активируете игру, без сторонних программ активаторов ✅ В игре будет только ваш прогресс, Вам никто не помешает пройти игру ✅ Аккаунт всегда будет Вашим, играйте без ограничений по времени ✅ Товар лицензионный, официально приобретённый нами в магазине steam ✅ Гарантия и техническая поддержка - 1 год Инструкция Зайдите в steam с логином и паролем, которые Вы получили после покупки Запомните пароль, чтобы не вводить каждый раз, и спокойно переключайтесь между своими аккаунтами Скачайте игру из библиотеки Зайдите в игру до появления меню или настроек.