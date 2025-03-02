Первые потери перевалили за 40: В Зелёном Гае началось страшное. Рогов не стал молчать

ВС России ликвидировали свыше 10 танков и БМП в Зелёном Гае. Подробнее об этом рассказал РоговПо информации сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, по расположению 127-й бригады ВСУ в населённом пункте Зелёный Гай был нанесён мощный авиаудар.