ВС России ликвидировали свыше 10 танков и БМП в Зелёном Гае. Подробнее об этом рассказал РоговПо информации сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, по расположению 127-й бригады ВСУ в населённом пункте Зелёный Гай был нанесён мощный авиаудар.
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