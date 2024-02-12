Заявления Маска свидетельствуют о расколе в американской элите, — Пушков

Российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков — об американском предпринимателе-миллиардере Илоне Маске и той роли, которую он играет сегодня в информационном пространстве.
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