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Энцо Фернандес: «Холанд — просто зверь, настоящая машина»

Энцо Фернандес: «Холанд — просто зверь, настоящая машина»

Полузащитник «Манчестер Сити» Энцо Фернандес после победы над «Порту» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов (2:0) восхитился игрой нападающего Эрлинга Холанда, оформившего дубль.

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