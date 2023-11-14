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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Американская сказка заканчивается

Американская сказка заканчивается

Советский филолог Владимир Пропп доказал, что все волшебные сказки имеют один сюжет. Сказка начинается с желания что-то получить или вернуть, герой отправляется на поиски, получает у Бабы-яги волшебный клубочек, побеждает Змея Горыныча, спасает царевну и т.

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