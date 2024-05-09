Еще одна утрата: заслуженная артистка России умерла в возрасте 48 лет

Умерла актриса из сериалов «Солдаты» и «Час Волкова» Актриса из сериалов «Час Волкова» и «Солдаты» заслуженная артистка России Галина Давыдова умерла в возрасте 48 лет, говорится на сайте Российского института театрального искусства (ГИТИС).
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