Еще одна утрата: заслуженная артистка России умерла в возрасте 48 лет

Умерла актриса из сериалов «Солдаты» и «Час Волкова» Актриса из сериалов «Час Волкова» и «Солдаты» заслуженная артистка России Галина Давыдова умерла в возрасте 48 лет, говорится на сайте Российского института театрального искусства (ГИТИС).