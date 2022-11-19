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Рублев о том, что в Турине зрители скандировали его имя: «Учитывая ситуацию, в которой сейчас находятся российские спортсмены, это дорогого стоит»

Андрей Рублев прокомментировал то, что на итоговом турнире зрители скандировали его имя. «Это впервые, и безумная благодарность за это.

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