Политолог назвал гарантии безопасности ЕС для Украины подготовкой переговоров с РФ

Согласование Евросоюзом (ЕС) текста проекта по гарантиям для Украины говорит о подготовке почвы к переговорам Москвы и Киева, заявил 11 мая «Известиям» член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.