Политолог назвал гарантии безопасности ЕС для Украины подготовкой переговоров с РФ

Согласование Евросоюзом (ЕС) текста проекта по гарантиям для Украины говорит о подготовке почвы к переговорам Москвы и Киева, заявил 11 мая «Известиям» член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
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