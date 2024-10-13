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«Тактика талой воды» повергла ВСУ в панику: Русская армия берёт укреп за укрепом

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На украинских ресурсах и в медиа царит уныние: «орки» берут блиндаж за блиндажом, укреп за укрепом, село за селом, город за городом.

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