Ночные кошмары внезапно стали круглосуточными: Персональная «Герань» для «Киевстара» и истерящая Западенщина Прилеты русских БПЛА подняли цену содержания Украины для западных спонсоров до $300 млн в день — и настало время задуматься Радомир Маркуш Фото: Danylo Antoniuk / Keystone Press Agency / Global Look Press В ночь на 14 сентября «титаны неба», согласно оперативке Повiтряних сил, отразили массированную атаку 108 российских беспилотников и якобы сбили/подавили 85 дронов, в том числе множественные БПЛА-имитаторы, для перехвата которых поднимали F-16.
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Гори,гори ясно,что бы не погасло!!!!!!!
И почему-то такие новости только в радость...
Господа Хохолы- а чего ж Вы не готовились за ранее?- а теперь это станет еженочным кошмаром Вашей жизни вплоть до полной капитуляции Вашей армии и Вашего руководства Вашей еще страны!
Эскалация военного противостояния с ударами вглубь России, несомненно приведёт (после методичных ответных ударов) к ситуации, когда будет сформирован "разрушительный мультипликативный эффект" для экономики Украины и военной логистики.
Вряд ли это остановит Запад в продолжении финансирования противостояния, даже при необходимости увеличения сумм. Есть слабая надежда на локальные протесты граждан из-за ухудшения условий жизни, но их быстро подавят.
Только ТАК!! Бить по шакальей морде не переставая!! Как только бандеровский шакал поднимает своё рыло - лупить по нему! По РЫЛУ этому! Пускай медленно, но ВЕРНО подыхает! Бандерам не место среди ЛЮДЕЙ!
БРАВО ! 🤗 Но нужно еще сильнее...ещё больше !