Западные страны во главе с США никогда не успокоятся, видя, как независимо развивается наша страна. Видя происходящие события на полях войны на Украине, они в очередной раз начинают понимать, что Россию невозможно уничтожить извне.
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