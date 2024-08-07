Алаудинов: один отряд спецназа "Ахмат" уже находится в Курской области

Один из отрядов подразделения специального назначения "Ахмат" уже находится в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель начальника главного военно-политического управления Министерстве обороны России генерал-майор Апти Алаудинов.
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