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Новости Липецка

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Детям военнослужащего из Липецкой области выплатят 4 млн рублей

Детям военнослужащего из Липецкой области выплатят 4 млн рублей

Суд обязал страховую компанию выплатить более 4 млн рублей детям погибшего участника СВО от первого брака, ранее выплаты получила только супруга и ребенок от второго брака.

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