Глава МИД Венгрии прибыл в Москву

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во вторник, 11 апреля, прибыл в Москву.Во время свое визита он обсудит энергосотрудничество с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком и генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым.