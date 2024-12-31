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Царьград

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Международные наблюдатели и пять кандидатов: выборы в Белоруссии в 2025

Международные наблюдатели и пять кандидатов: выборы в Белоруссии в 2025

В Белоруссии аккредитовано 22,5 тысячи национальных и 299 международных наблюдателей для президентских выборов, которые пройдут 26 января 2025 года.

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