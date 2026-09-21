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ФедералПресс

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Европейцы ринулись спасать свое золото: США теряют тонны металла из-за России

Европейцы ринулись спасать свое золото: США теряют тонны металла из-за России

МОСКВА, 21 сентября, ФедералПресс. Нидерланды некоторое время назад перевезли 86 тонн золота из Соединенных Штатов в Лондон, объяснив свои действия растущей геополитической нестабильностью.

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