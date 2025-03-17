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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ сохраняется высокой третью неделю подряд

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ сохраняется высокой третью неделю подряд

В России третью неделю подряд сохраняется высокой заболеваемость ОРВИ и гриппом. За последнюю неделю зарегистрировано более 1,1 млн таких диагнозов, во вторник, 18 марта, ТАСС со ссылкой на информацию от пресс-службы Роспотребнадзора.

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