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Стоматолог Алексеева посоветовала давать детям морковь и яблоки

Стоматолог Алексеева посоветовала давать детям морковь и яблоки

Врач-стоматолог Арина Алексеева посоветовала включать в рацион детей орехи, морковь, яблоки и мясо. Твердая пища требует активного жевания и помогает формированию челюсти, сообщает NEWS.

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