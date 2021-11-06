Не так давно был мальчик Коля с Уренгоя, сейчас Моргерштерн. Пока не готовы? Ещё помните? Хорошо работаем дальше!

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаНе так давно был мальчик Коля с Уренгоя, сейчас Моргерштерн. Пока не готовы? Ещё помните? Хорошо работаем дальше! Чтобы осудить любое действие необходимо понять его причину и смысл сего действия, если он этот смысл существует.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьmark nikitinmark nikitinMike ValinА что Собчак или Штерн от этого потеряли?ТСТахир Сукуровhttps://www.youtube.com/watch?v=NudbMkUHI-QАлександр ИвановДа Мудаков в стране еще так много!!Светлана РейнбахДавно пора менять конституцию 1993 г. начиная со ст.13 п.1 про многообразие идеологий. Идеология - это главное в каком направлении движется страна. В КРФ много статей которые нужно изменять или аннулировать.Диана МальгиноваКомментарий скрытКомментировать
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