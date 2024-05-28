Руководитель Netflix: искусственный интеллект не заберет у вас работу, а вот тот, кто умеет им пользоваться – вполнеУ Теда Сарандоса, одного из руководителей Netflix, состоялось интервью с изданием The New York Times, в котором он в том числе коснулся темы искусственного интеллекта.