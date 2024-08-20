Бывший американский лидер, кандидат от Республиканской партии на ноябрьских выборах президента Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал обнародовать результаты своих медицинских обследований и когнитивных тестов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии