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Трамп пообещал обнародовать результаты своих медицинских обследований

Трамп пообещал обнародовать результаты своих медицинских обследований

Бывший американский лидер, кандидат от Республиканской партии на ноябрьских выборах президента Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал обнародовать результаты своих медицинских обследований и когнитивных тестов.

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Комментарии
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Анна Ахметзянова
Чтобы занять народ и отвлечь его от проблем ))
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