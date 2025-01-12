Политика как он...
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Политика как она есть

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Глава Росмолодежи осудил чиновника за крик на убирающих мазут волонтеров

Глава Росмолодежи осудил чиновника за крик на убирающих мазут волонтеров

Глава Росмолодежи Григорий Гуров назвал недопустимым крик замминистра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергея Урайкина на волонтеров, убирающих последствия нефтеразлива с черноморского побережья.

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Комментарии
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Н
Нина
Опять юг, сбрендили там, один негатив!
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9 час.
Валентина Евсеева
Гнать значит его надо.
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7 час.
ВЕ
Валентина Евсеева
не того поставили.
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7 час.

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