Названы отличия мигрени от обычной головной боли

Несмотря на полувековую историю изучения мигрени, патогенез заболевания до конца не раскрыт и требует продолжения научных исследований, рассказала врач-невролог, кандидат медицинских наук, научный сотрудник 3-го Неврологического отделения ФГБНУ «Научный центр неврологии» Анастасия Белопасова.
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