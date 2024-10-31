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Названы отличия мигрени от обычной головной боли

Названы отличия мигрени от обычной головной боли

Несмотря на полувековую историю изучения мигрени, патогенез заболевания до конца не раскрыт и требует продолжения научных исследований, рассказала врач-невролог, кандидат медицинских наук, научный сотрудник 3-го Неврологического отделения ФГБНУ «Научный центр неврологии» Анастасия Белопасова.

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