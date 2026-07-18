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Царьград

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Financial Times: США требуют от ЕС отмены импортных барьеров

Financial Times: США требуют от ЕС отмены импортных барьеров

США оказывают давление на Евросоюз для отмены неугодных Вашингтону импортных правил. В августе 2025 года стороны заключили рамочное торговое соглашение, но переговоры продолжаются, так как ЕС отказывается от новых обязательств.

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