Financial Times: США требуют от ЕС отмены импортных барьеров

США оказывают давление на Евросоюз для отмены неугодных Вашингтону импортных правил. В августе 2025 года стороны заключили рамочное торговое соглашение, но переговоры продолжаются, так как ЕС отказывается от новых обязательств.
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